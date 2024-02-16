Псковский фотограф Дмитрий Марков, известный проектами, посвященными жизни в российской провинции, умер в возрасте 41 года, сообщил телеграм-канал «Псковская губерния» со ссылкой на его друзей.

В настоящий момент причины смерти Маркова неизвестны. Сообщается, что в последнее время он сталкивался с давлением в социальных сетях в связи с позицией, которую он занял по отношению к своим знакомым, участвующим в вооруженном конфликте на Украине.

В одной из последних записей в своем телеграм-канале, опубликованной 6 февраля, Марков рассказал о мужчине по имени Андрей, которого он встретил в Александрове. Фотограф написал, что тот пригласил их в гости и рассказал, что пришел с военной операции и планирует вернуться на фронт.

«Сперва позаботился о нас: разогрел еду, вскипятил воду и подал нехитрый обед, а уже только потом сел, открыл бутылку и налил себе водки. Стукнулся кулаком. — Не страшно умирать? — спросил я. Долго помолчал и ответил: — Страшно смотреть как умирают… И заплакал».

В своей предпоследней записи, опубликованной 7 февраля, Марков опубликовал скриншот из комментария в свой адрес за использование аббревиатуры СВО. Автор комментария, в частности, написал, что передумал забирать книгу фотографа с пункта выдачи посылок, так как Марков «упал в его глазах».

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Марков рассказал о том, как помогает солдатам-срочникам.

«Я сегодня отправил 2000 рублей на сигареты срочнику, которого поднимал с 11 лет, с детдомовской палаты. С конца февраля их отправляют в Воронежскую область подвозить снаряды на границу. Другой — брат-наркоманчик, — уже второй год что-то не то сторожит, не то охраняет. Встретились в отпуске, он меня в фотобудку потащил и сделал две фотографии на память — себе и мне. Сказал, у нас примерно равные шансы погибнуть от или от. Третий, впрочем, не ваше дело…», — написал он.

Марков добавил, что понимает тех, кто смог «уехав за границу, легко придушить жалость», однако он не готов «перестать любить» близких ему людей, оставаясь в России. Фотограф отметил, что понимает, как такое отношение может сделать его «законной целью ненависти со стороны украинцев».

«Я не знаю, как в этой ситуации поступить правильно и быть хорошим для всех, да и возможно ли это вообще. Поэтому кланяюсь и предлагаю считать этот пост той развилкой, на которой наши дорожки расходятся», — заключил он.

Дмитрий Марков родился в Подмосковье, в городе Пушкино. До 2007 года Марков сотрудничал с изданием «Аргументы и факты» в качестве фотографа и журналиста. В 2005 году он переехал в Порховский район Псковской области в качестве волонтера. В 2016 году Маркова выбрали в качестве первого участника из России для участия в рекламной кампании iPhone 7, в которой поучаствовали 15 фотографов из 15 стран.

В феврале 2021 года Марков сделал фотографию сотрудника силовых органов, сидящего под фотографией президента России Владимира Путина в Мосгорсуде, где проходило заседание по замене условного срока Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный. Позднее эта фотография была продана на благотворительном аукционе за 2 млн рублей. Вырученные с продажи средства Марков перевел на счета благотворительных организаций.