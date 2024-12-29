В возрасте 92 лет умер фотограф МИД России Эдуард Песов, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она назвала Песова «фотолетописцем жизни МИД» и «непосредственным участником тысяч крупнейших международных событий по всему миру».

«Его знали на всех континентах и любили за неиссякаемую энергию, жизнеутверждающую силу творчества, неравнодушия», — рассказала Захарова.

По ее словам, сделанные Песовым фотографии становились акторами международных отношений: вызывали как бури эмоций, так и ноты протеста.

«Ярчайшая звезда, мощнейший человек, невероятная жизнь. Надо сказать “скорблю”, а хочется кричать “люблю!”», — заключила Захарова.

Эдуард Песов родился 13 апреля 1932 года в Тбилиси, там же он начал заниматься фотографией. В Москву его пригласил Леонид Замятин, занимавший пост директора ТАСС. Фотокорреспондентом ТАСС Песов проработал с 1968 года по 1992 год.

Он снимал Никиту Хрущева, Леонида Брежнева, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, а также работал со всеми министрами иностранных дел СССР и России, начиная с Андрея Громыко.

Официальным фотографом МИД России Песов стал при Евгении Примакове — в 1992 году. Захарова отмечала, что за свою карьеру фотограф шесть раз пересек экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.