24 июня на 50-м году жизни скончался фронтмен и основатель группы Crazy Town Сет Бинзер. Об этом говорится в медицинской картотеке Лос-Анджелеса.

Тело музыканта было обнаружено дома, причина смерти в картотеке не указана.

Бинзер также был известен под псевдонимом Шифти Шеллшок. В России Crazy Town запомнили по хиту Butterfly, который вышел в 2001 году и сделал музыкантов очень популярными. Эта композиция вошла в десятку лучших клипов столетия MTV, заняла первое место в чарте Billboard Hot 100, в результате чего продажи их дебютного альбома The Gift of Game превысили 1,5 млн копий. Предположительно, композиция была написана Бинзером после разрыва со своей девушкой Синтией Миттвег и посвящалась ей.

Crazy Town распались в 2003 году после выхода второго альбома Darkhorse. В 2002 году Бинзер участвовал в записи песни Пола Окенфолда Starry Eyed Surprise, которая попала в топ-10 в Великобритании. В 2004 году он выпустил свой дебютный сольный сингл Slide Along Side, а за ним и альбом Happy Love Sick.

Основатель Crazy Town также сыграл эпизодическую роль в фильме 1994 года «Клиффорд» и главную роль в короткометражном фильме «Уилоуби» 2004 года, а в 2005-м появился принял участие в съемках картины «Суета и движение». В 1995 году он снимался в сериале «Охотники за акулами», в 2016-м — в «Мертвом 7».

В феврале 2013 Бинзер был арестован за хранение наркотических веществ и приговорен к трехлетнему испытательному сроку.