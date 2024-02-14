Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о скоропостижной смерти главного врача национальной сборной по биатлону Алексея Лагуточкина. Ему было 48 лет.

Лагуточкин умер 13 февраля. Он провел в сборной России по биатлону 22 сезона. О причине смерти Лагуточкина в сообщении СБР не говорится.

Жена Лагуточкина обнаружила его тело в квартире в подмосковной Апрелевке, сообщил источник «Московского комсомольца» в правоохранительных органах. Полицейские изъяли с места происшествия охотничий карабин. Предположительно Лагуточкин покончил с собой, пишет «МК».

По словам знакомых главврача сборной, он был «не в лучшей форме» и несколько дней находился дома один, сообщает MSK1.ru. При этом следователи считают, что причин для суицида у Лагуточкина не было, добавляет издание.

Алексей Лагуточкин работал со сборной России по биатлону во время допинговых скандалов в 2009 и 2013 годах. Перед началом чемпионата мира по биатлону 2009 года в Пхенчхане в пробах трех лидеров российской команды ― Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко ― обнаружили рекомбинированный эритропоэтин, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Спортсмены были дисквалифицированы, из-за чего пропустили Олимпийские игры в Ванкувере 2010 года. Лагуточкина уволили, но позже он вернулся в сборную России. После этого в издании «Весь спорт» появилось открытое письмо болельщиков к руководству Союза биатлонистов России с требованием отстранить главврача от работы с национальной командой.

В СБР тогда заявили, что не понимают «ажиотажа» вокруг фигуры Лагуточкина, поскольку вместо отстраненных от соревнований россиян на Олимпиаде в Ванкувере «отлично выступили» другие российские биатлонисты. Спортсмены выступали в поддержку Лагуточкина.

В 2013 году пробы Екатерины Юрьевой снова дали положительный результат на эритропоэтин, после чего спортсменку дисквалифицировали на восемь лет.