Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович, рассказал ТАСС его помощник Александр Колесников.

«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году», — сказал он. О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Юрий Григорович — советский и российский хореограф, балетмейстер, народный артист СССР, один из ключевых деятелей мирового балета XX века.

Он родился 2 января 1927 года в Ленинграде. В 1946-м Григорович окончил Ленинградское хореографическое училище (сейчас — Академия русского балета имени Вагановой) и стал солистом Кировского театра (ныне — Мариинский театр), где проработал до 1962 года.

Как балетмейстер Григорович дебютировал в 1957 году с постановкой «Каменный цветок». Сначала она была поставлена на сцене Мариинского театра, а в 1959-м перенесена в Большой театр.

С 1964 по 1995 год Юрий Григорович занимал пост главного балетмейстера Большого театра. Под его руководством труппа театра приобрела международное признание и стала символом советской балетной школы. Среди прочего, Григорович ввел в классический балет элементы театральной драмы, сделал акцент на психологическом развитии персонажей и внутренней логике действия.

Среди наиболее знаковых его постановок — «Легенда о любви» (1961), «Щелкунчик» (1966), «Спартак» (1968), «Иван Грозный» (1975). После ухода с поста главного балетмейстера Большого театра в 1995 году Григорович продолжал ставить спектакли в России и за рубежом, в том числе в Японии, Франции и других странах. С 2008 года он был штатным хореографом Большого театра.

За свой вклад в развитие мирового балета Юрий Григорович удостоен множества наград: он Герой Социалистического Труда (1986), лауреат Ленинской премии и Государственных премий СССР, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством». В числе его наград также французский почетный приз Парижской академии танца и другие.