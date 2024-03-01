Вечером 29 февраля умер актер Игорь Капатов, который озвучивал медвежонка Мишутку в детской телепередаче «Спокойной ночи, малыши!», ему было 70 лет. Об этом сообщили в Башкирском государственном театре кукол.

«Сегодня вечером мы получили скорбную весть. Ушел из жизни народный артист Республики Башкортостан Игорь Альбертович Капатов», — говорится в сообщении театра.

Игорь Капатов родился в 1953 году в городе Горький. После окончания Горьковского театрального училища искусств в 1977 году по приглашению режиссера Владимира Штейна стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. В 1982 году Капатова приняли в труппу Государственного академического русского драматического театра. В 1986 году он окончил Уфимское училище искусств (курс Г.Г. Гилязева).

В театре кукол отметили, что Капатов не раз приглашался к ним для работы над спектаклями в качестве режиссера и художника-постановщика.

С 1982 года входил в Союз театральных деятелей, а в 1993-м он получил звание народного артиста Республики Башкортостан.

В 2001 году Капатов переехал в Москву, где снимался в кино и телесериалах, играл в театре, озвучивал мультфильмы, а известность получил благодаря роли Мишутки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Персонажа он озвучивал с 2003 по 2016 год.