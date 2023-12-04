Шеф-редактор научного журнала «Художественная культура», искусствовед и культуролог Олег Кривцун умер в Москве в возрасте 69 лет, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств.

«С прискорбием сообщаем о кончине академика и члена президиума Российской академии художеств Олега Александровича Кривцуна», — сообщили в пресс-службе. «Олег Александрович скончался. Пока что данные о времени и месте прощания, равно как и подробности его ухода, нам не известны», — заявила ответственный секретарь журнала «Художественная культура» Виолетта Эвалльё.

Как пишут телеграм-каналы Mash и Shot, Кривцун был найден мертвым в собственной квартире в Москве. По их данным, предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Следов насильственной смерти не обнаружено, отмечает Shot.

Олег Кривцун родился 18 февраля 1954 года в Москве, в 1976 году окончил философский факультет Ленинградского университета. В 1980 году он защитил кандидатскую диссертацию по эстетике в МГУ им. Ломоносова, а в 1992 году стал доктором философских наук. С 1983 года Кривцун работал в Государственном институте искусствознания, в 2001 году возглавил отдел теории искусства и эстетики Института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (РАХ), в состав которой вошел в 2012-м.

Кривцун на протяжении десятков лет занимался преподаванием — был профессором кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета и Литературного института им. А. М. Горького. Являлся заслуженным деятелем искусств России и лауреатом Премии города Москвы в области литературы и искусства.