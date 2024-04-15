Умер Герой России, заслуженный летчик-испытатель СССР Анатолий Квочур, сообщил 15 апреля его сын Николай Квочур на странице сообщества «Авиация» во «ВКонтакте». 16 апреля ему должно было исполниться 72 года. Заслуженный летчик-испытатель России Александр Гарнаев рассказал RTVI, что Анатолий Квочур «долго болел».

«Сегодня ночью ушел из жизни советский и российский летчик, Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель СССР полковник Квочур Анатолий Николаевич», — написал Николай Квочур. Причин смерти и других подробностей он не привел.

Анатолий Квочур родился 16 апреля 1952 года в селе Мазуровка Винницкой области Украинской ССР. В 1973 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В. М. Комарова. В 1973-1977 годах служил в составе Группы советских войск в Германии.

В 1978 году стал выпускником Школы летчиков-испытателей при Летно-исследовательском институте Министерства авиационной промышленности СССР (ныне Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова в городе Жуковский). Впоследствии получил еще два высших образования — в 1981-м окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе — ныне Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), в 1999-м — Академию государственной службы при президенте РФ (ныне в составе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).

Квочур освоил и испытал более 90 типов и модификаций летательных аппаратов, в том числе самолеты МиГ-29 и МиГ-31, а также девять аппаратов производства стран НАТО. В совершенстве владел многими фигурами высшего пилотажа. В 1988 году на авиасалоне в английском Фарнборо впервые публично выполнил фигуру «Колокол» на турбореактивном истребителе четвертого поколения МиГ-29, доказав, что она доступна не только винтовым самолетам. В 1990 году на МиГ-29К впервые совершил ночную посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов».

Анатолий Квочур проводил летные испытания на сверхзвуковых самолетах до 65 лет. Дважды катапультировался, получал травмы позвоночника — в 1989 году во время демонстрации МиГ-29 во французском Ле-Бурже и в 1990 году на аэродроме Саки в Крыму.

В 1992 году за мужество и героизм, проявленные при испытаниях авиационной техники, получил звание Героя России. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1988), «За заслуги перед Отечеством» III степени (1998), медалями.