Нидерландский медиаменеджер, основатель холдинга Independent Media Дерк Сауэр умер на 73-м году жизни. Как сообщает издание Het Parool, причиной его смерти стали осложнения после травм, полученных во время яхтинга в июне.

«Сауэр был настоящим борцом за свободу прессы. Он сочетал в себе качества идеалиста с проницательностью независимого мыслителя. Как обозреватель, Дерк был ценным и опытным другом для наших читателей», — говорится в заявлении редакции газеты, с которой он сотрудничал 1991 года.

Дерк Сауэр родился в Амстердаме в 1952 году в обеспеченной семье. В юности он проявил себя как общественный активист, участвуя в антивоенных протестах против конфликта во Вьетнаме. В этот период он присоединился к коммунистическому движению и предпринял первые шаги в издательском деле, создав собственную газету.

В 1970-х годах Сауэр работал журналистом, освещая конфликт в Северной Ирландии, и поддерживал Ирландскую республиканскую армию. Впоследствии он побывал в различных горячих точках мира, где действовали партизанские формирования — от Африки (Ангола, Мозамбик) до Латинской Америки (Никарагуа) и Юго-Восточной Азии (Камбоджа).

В 1989 году он переехал в Москву с семьей и начал карьеру в медиасфере, запустив журнал Moscow Magazine. В 1992 году Сауэр создал один из ведущих издательских домов России — Independent Media, который начал выпускать локализованные версии таких международных журналов, как Cosmopolitan, Playboy, Esquire и Harper’s Bazaar.

Под его руководством также выходили газеты The Moscow Times* и «Ведомости». В ноябре 2012 года Сауэр возглавил медиахолдинг РБК, а в августе 2015 года перешел на позицию вице-президента группы «Онэксим». В 2020 году вместе с бывшими членами редакции «Ведомостей» запустил деловую платформу VTimes, которую российские власти уже в 2021 году признали иноагентом.

Параллельно медиаменеджер сохранял активность в нидерландских СМИ. В период с 2010 по 2015 год он занимал пост председателя совета директоров издания NRC Handelsblad, а также на протяжении десяти лет руководил Международным фестивалем документального кино IDFA.

Весной 2022 года после начала Россией военной операции на Украине Сауэр вернулся на родину. В 2023 году он стал директором российского телеканала «Дождь»*, который также перебрался в Нидерланды.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов и признан нежелательной организацией