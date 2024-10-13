На 71-м году жизни скончался российский олигарх из 90-х, создатель банка «Столичный» Александр Смоленский, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»). Смоленский был одним из участников «семибанкирщины».

Родился Смоленский в 1954 году в семье эмигрантов из Австрии, окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане.

С 1974 года работал в типографиях, в 1980-м стал товароведом московской торговой фирмы «Весна». В 1981-м его обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве, после чего осудили на два года.

В 1989 году Смоленский создал и возглавил коммерческий банк «Столичный». В 1994 году он был переименован в Столичный банк сбережений (СБС), в 1996-м — в «СБС-Агро». Кризис 1998 года «СБС-Агро» не перенес и в итоге был продан Смоленским за $200 млн Росбанку. После этого Смоленский говорил, что отошел от дел.

Смоленский — один из крупных представителей российского финансового бизнеса (так называемых олигархов), которые финансировали предвыборную кампанию Бориса Ельцина («семибанкирщина»). Среди прочих, туда входили также Борис Березовский и Михаил Ходорковский*.

В 1994 году Смоленский был удостоен ордена Дружбы народов с формулировкой «за активную благотворительную деятельность, направленную на социальные нужды и возрождение российских духовных ценностей».

В 2019 году «Ведомости» писали, что структура Смоленского продала последнюю коммерческую недвижимость в центре Москвы. Как писало издание, четыре офиса в столице приобрела компания, близкая к банку «Авангард».

* внесен Минюстом в реестр иноагентов