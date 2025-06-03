Умер композитор вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» Евгений Дога, сообщила депутат парламента Молдовы Наталья Довидович на своей странице в Facebook*. Ему было 88 лет.

«Светлая память, Маэстро!» — написала молдавский парламентарий.

Евгений Дога — советский, молдавский и российский композитор. Он родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР (сейчас — Приднестровье). В 1955 году он окончил Кишиневское музыкальное училище имени Штефана Няги по классу виолончели.

После этого Дога продолжил обучение в Кишиневской консерватории имени Г. Музическу. В 1960 году он окончил курс по классу виолончели, а в 1965 году — по композиции.

На счету Доги более 200 музыкальных произведений для кино, в числе которых «Табор уходит в небо», «Анна Павлова», «Мария, Мирабелла» и «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка из последнего стала особенно популярной и исполнялась на церемониях открытия Олимпийских игр.

Также Дога создал оперу «Диалоги любви», три балета («Лучафэрул», «Венансия», «Королева Марго»), более 100 инструментальных и хоровых произведений. В 2012 году композитор основал Международный фонд «Доминанта» для поддержки музыкального искусства, а в 2014-м открыл музыкальный салон «Eugen Doga» в Кишиневе.

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