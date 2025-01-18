В Подмосковье 17 января умер лидер чеховской ОПГ, бывший совладелец хоккейного клуба «Витязь» Николай Павлинов (также известен как Коля, с ударением на последний слог). Об этом сообщают РБК и «Чехов Вид» со ссылкой на источники.

Павлинов несколько дней назад пережил клиническую смерть в больнице и с тех пор находился в коме, сообщил один из источников РБК.

Как писал «Коммерсант», Павлинова «неофициально называли теневым хозяином Чеховского района». В январе 2021 года Серпуховский городской суд приговорил его к 17 годам лишения свободы по делу о хищении государственных земель, принадлежащих в том числе Минобороны.

По версии обвинения, Павлинов был лидером организованного преступного сообщества, куда входили также начальник отдела №4 подмосковного филиала Росреестра Олег Большаков, бывший командир воинской части Андрей Василенко, бизнесмен Олег Стрекалов, а также рядовые сотрудники кадастровой палаты, Росреестра, администрации Чеховского района и городского округа Чехов.

Согласно материалам суда, участники ОПГ незаконно получали права на принадлежащие государству земельные участки и здания, а затем передавали в филиалы Росреестра и Росимущества недостоверные сведения. После этого недвижимость передавалась третьим лицам, которые выставляли ее на продажу. Таким образом осужденные присвоили девять земельных участков и два здания общей стоимостью около 130 млн рублей.

В апреле 2024 года Павлинова освободили из колонии в связи с ухудшением здоровья. В судебном акте, который цитирует «Чехов Вид», говорилось, что у него «прогрессирует основное заболевание», он «медленно передвигается, присутствуют тошнота, слабость, головные боли, снижен аппетит». По словам источника РБК, у Павлинова был «целый букет заболеваний из перечня болезней, препятствующих отбыванию наказания».

Павлинов был совладельцем хоккейного клуба «Витязь», известного жесткой силовой игрой, а также спонсором чемпионов мира по боксу Александра Поветкина и Дениса Лебедева.