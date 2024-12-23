В возрасте 70-ти лет умер председатель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РППС) Владимир Бураков. Об этом сообщила пресс-служба фракции.

«Это невосполнимая утрата для всей нашей партии, а также для миллионов российских граждан разных возрастов, чьи интересы он неустанно защищал на протяжении многих лет», — говорится в сообщении РППС.

Как отметил зампред партии Владимир Ворожцов, причиной смерти Буракова стала болезнь.

Владимир Бураков родился в 1954 году в Харькове в семье военнослужащего. Окончил Московский авиационный технологический институт и Московскую высшую партийную школу.

Профессиональную деятельность начинал на предприятиях космической отрасли, где занимался испытаниями двигателей космической системы «Буран».

В начале 1990-х годов занялся общественно-политической деятельностью, был первым зампредседателя Российского комитета защиты мира. После этого занимал должность замначальника управления в Торгово-промышленной палате России.

В 2005 году Бураков стал зампредом «Российской Партии Пенсионеров», которую тогда возглавлял Игорь Зотов. Вскоре после этого фракция была реорганизована в общественную организацию «Российские пенсионеры» и восстановлена как «Российская партия пенсионеров за справедливость» только в апреле 2012 года. В том же году Буракова избрали председателем центрального совета партии.