Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о скоропостижной смерти мэра города Саянск Олега Боровского. Он 10 лет возглавлял город.

«Трагическая новость — скоропостижно скончался наш коллега, мэр Саянска Олег Валерьевич Боровский. Это огромная утрата не только для Саянска, но и для всей области. Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей», — написал глава региона.

Кобзев отметил, что Боровский ездил на передовую, «вот буквально недавно отвозил ребятам очередную партию гуманитарного груза».

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