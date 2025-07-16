В Воронеже умер один из пострадавших во время атаки беспилотников на регион в ночь на 15 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Мужчина получил тяжелое ранение головы и находился в коме. Глава региона пообещал оказать родственникам погибшего необходимую помощь.

«В то же время в одной из больниц двое пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Врачи отмечают положительную динамику», — написал Гусев.

По данным Baza, погибшему воронежцу было 57 лет. Во время атаки беспилотников он находился дома на улице Ватутина. В результате взрыва мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и проникающее ранение головы.

Минобороны сообщало о 12 сбитых дронах над Воронежской областью в ночь на 15 июля. После атаки за медицинской помощью обратилось 27 человек, 14 из них, в том числе четверо детей, были госпитализированы.

Следственный комитет утверждает, что на Воронежскую область было направлено не менее 15 БПЛА. Повреждения получили 20 домов, здание детсада, объекты инфраструктуры Репьевского и Новоусманского районов, говорится в сообщении ведомства. Возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст. 205 УК).

Гусев писал, что при атаке дронов были повреждены как многоквартирные, так и частные дома, автомобили, крупный бизнес-центр и торговые объекты. Три семьи из шести человек разместили в пункте временного размещения в санатории Воронежа.