Народный артист России Владимир Матвеев, известный по сериалам «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей», скончался на 73-м году жизни. Об этом театр имени Ленсовета сообщил в разговоре с РИА Новости.

«Скоропостижная смерть», — сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

Жена Матвеева в разговоре с «Известиями» уточнила, что у актера ночью остановилось сердце.

Владимир Матвеев родился в 1952 году в селе Сладково в Тюменской области. В 1974 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на курсе народного артиста СССР И. П. Владимирова, а после университета был принят в труппу Театра имени Ленсовета.

На сцене Ленсовета сыграл во множество спектаклей, среди которых — «Левша», «Укрощение строптивой, «Прошлым летом в Чулимске», «Каренин. Анна. Вронский», «На всякого мудреца довольно простоты» и других. В этот же период Матвеев работал в театре «Буфф» и в «Русской антрепризе имени Андрея Миронова».

Матвеев также запомнился зрителям по ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита» и «Улицы разбитых фонарей».

Был удостоен множеством наград. В частности, «Золотой софит», Царскосельской художественной премии и Приза зрительских симпатий петербургского общества «Театрал». В 2007 году Матвеев получил премию Николая Симонова, а в 2008-м — звание народного артиста России.