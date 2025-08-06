На 85-м году жизни скончался актер театра и кино, режиссер, народный артист России Владимир Сафронов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра.

«В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем, его, как принято сейчас говорить, отличала невероятная харизма как в жизни, так и на сцене, будучи удивительно притягательной, отличительной чертой его личности. Жизнелюбие и любопытство, интерес к жизни и творчеству не оставляли его никогда», — говорится в сообщении.

В театре также выразили соболезнования родным, близким и друзьям Сафронова. О дате и месте церемонии прощания с артистом там пообещали сообщить позднее.

Александр Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. Театральное образование он получил в Щепкинском училище, которое окончил в 1962 году. Свой актерский путь начинал на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, где служил с 1965 по 1972 год.

Перейдя в 1972 году в Малый театр, артист воплотил на его сцене свыше 60 персонажей. Среди наиболее значимых работ — роли Бориса в «Грозе», Погуляева и Неизвестного в «Пучине», Разновесов в комедии Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын», а также Досужева в «Доходном месте».

Особое место в творчестве Сафронова заняли исторические спектакли Малого театра. Артист блестяще воплотил образы русских правителей в постановках «Царь Федор Иоаннович», «Князь Серебряный», «Царь Иоанн Грозный» и «Царь Борис».

Параллельно с театральной карьерой Сафронов активно снимался в кино. Его кинодебютом стала главная роль в драме Бориса Яшина «Осенние свадьбы» (1967). В дальнейшем актер сыграл второстепенные роли в экранизациях «Обрыв», «Гроза» и кинокартине «Артистка из Грибова».

Народный артист также активно работал в сфере педагогики, занимая ключевые должности в Щепкинском училище. Помимо руководства актерскими курсами, он возглавлял кафедру пластического воспитания и создал собственную мастерскую, где выступал в роли художественного руководителя.

За вклад в искусство режиссер был отмечен рядом высоких наград: в 1997 году удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2006-м получил почетное звание народного артиста, а в 2020 году — памятную медаль президента России и благодарность Минкультуры.