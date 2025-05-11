На 78-м году жизни скончался пианист, народный артист России Юрий Слесарев, говорится в телеграм-канале Центральной музыкальной школы — Академия исполнительского искусства.

«Центральная музыкальная школа — Академия исполнительского искусства с прискорбием сообщает о кончине 10 мая 2025 года выдающегося музыканта, народного артиста России, профессора Московской консерватории, вице-президента Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрия Степановича Слесарева», — сказано в сообщении.

Юрий Слесарев родился 22 августа 1947 года в городе Евпатория в Крыму. В 1971 году он окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, где прошел ассистентуру-стажировку. Дипломант Международного конкурса пианистов в Лидсе (Великобритания, 1969) и IV Международного конкурса им. П.И.Чайковского (Москва, 1970).

Также Слесарев победил во Всесоюзном конкурсе пианистов в Таллине и Международном конкурсе в Монтевидео (Уругвай).

«Выступал в крупных городах России, стран ближнего и дальнего зарубежья. С 1973 года Юрий Степанович преподавал в Московской консерватории», — говорится в сообщении школы.