Народный артист СССР Олег Стриженов, известный широкой публике по фильму «Звезда пленительного счастья», скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщил его сын, режиссер Александр Стриженов, а также помощница актера.

О госпитализации Стриженова стало известно 7 февраля. Shot утверждал, что у него произошел ишемический инсульт, или инфаркт мозга, после чего он около месяца провел в больнице под наблюдением врачей. Александр Стриженов заявил, что отцу стало лучше, но в силу возраста тот «проходит плановые разные обследования».

Помощница Стриженова-старшего, проработавшая с ним около 10 лет, заявила, что он «отлично выглядит» и «у него все хорошо». По ее словам, в понедельник — 10 февраля — актера должны были бы выписать.

Информацию о хорошем состоянии Олега Стриженова накануне, 8 февраля, подтвердила ТАСС его жена Лионелла. «Чувствует себя нормально, ничего серьезного нет. Ходили провериться, это было планово. Никаких страшных диагнозов нет», — утверждала она.

Олег Стриженов родился в августе 1929 года в дальневосточном Благовещенске и через шесть лет с родителями и братьями переехал в Москву. После седьмого класса устроился помощником механика в Научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ), а в 16 лет отправился на «трудовой фронт» — строить Павелецкий вокзал и прокладывать железную дорогу для электричек.

Уже в период учебы он сыграл немало ролей на сцене, а в 1955 году на экраны вышел фильм «Овод», где ему досталась главная роль.

Фильм вошел в тройку лидеров кинопроката, собрал почти 40 млн зрителей. Журнал «Советский экран» писал: «Стриженову удалось не только внешне воспроизвести облик Артура-Овода, но и, что самое важное, зажить мыслями и чувствами своего героя, усвоить его манеру думать, чувствовать, действовать».

С 1966 по 1976 годы Стриженов состоял в труппе МХАТа, а в 1977 году вернулся в труппу Театра-студии киноактера (ныне — Мастерская «12» Никиты Михалкова), где провел все последующие годы.

Стриженов являлся академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России, на его счету более трех десятков ролей в кино. Наибольшую известность, помимо «Овода», ему принесли роли в фильмах «Сорок первый» (получил специальную награду Каннского фестиваля), «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». Его последняя роль — директора отеля в фильме 2004 года «Отель “Пять звезд”».