Немецкий художник и скульптор Гюнтер Юккер умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Bild со ссылкой на его родственников.

Издание отмечает, что Юккер скончался вечером 10 июня в университетской клинике Дюссельдорфа. Другие подробности не уточняются.

Гюнтер Юккер родился в 1930 году в Померании и бежал из Восточной Германии на Запад во время Второй мировой войны. Он учился в Дюссельдорфской академии художеств, где разработал рельефные картины. В них вручную вбиваются сотни гвоздей, что создает сложные композиции из света, тени и фактуры. Эти «гвоздевые картины» стали его фирменной техникой и принесли ему мировую известность.

В 1957 году Юккер вместе с Отто Пиене и Хайнцем Маком основал группу художников ZERO, которая стремилась начать искусство «с нулевой точки» и сделать его концептуально свободным.

Помимо изображений, Юккер также создавал инсталляции, предметы, декорации и писал тексты. Bild отмечает, что его работы глубоко сформированы опытом Второй мировой войны — в них часто затрагиваются темы насилия, памяти и духовности.

Произведения Юккера размещены в мировых музеях, в том числе в Современной галерее Тейт в Лондоне, Нью-Йоркском музее современного искусства, музее Соломона Гуггенхайма в США и др.