В возрасте 76 лет умер американский футболист и актер О. Джей Симпсон, сообщила в соцсети X его семья. Симпсон получил скандальную известность из-за дела о двойном убийстве — бывшей жены и ее приятеля.

Как отмечается в сообщении семьи, Симпсон умер от рака 10 апреля. «Он был окружен своими детьми и внуками», — подчеркивается в заявлении.

В мае 2023 года Симпсон опубликовал в соцсети видеозапись, на которой рассказал, что заболел раком и прошел курс химиотерапии. Он отмечал, что смог справиться с болезнью. Однако в феврале этого года СМИ сообщили, что Симпсон снова проходит лечение от рака, напоминает телеканал ABC News.

Портал TMZ пишет, что в последние годы Симпсон боролся с раком предстательной железы, а в последние месяцы находился в хосписе. Сам Симпсон в феврале опровергал в соцсети X данные о том, что он находится в хосписе, но не отрицал, что болен. Позже в другом видео он говорил, что с его здоровьем все в порядке. «Конечно, у меня есть некоторые проблемы, но я думаю, что уже почти справился с ними», — сказал он тогда.

В 1985 году О. Джей Симпсон был включен в Зал славы профессионального американского футбола. В качестве актера он снялся в более чем десяти фильмах, известен по роли детектива Нордберга в трилогии «Голый пистолет».

Симпсон получил скандальную известность после того, как в 1994 году был обвинен в убийстве бывшей супруги Николь Браун-Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. Несмотря на серьезные улики против него, коллегия присяжных в 1995 году оправдала Симпсона, которому в случае признания виновным грозила смертная казнь.

Позже семьи Николь Браун-Симпсон и Рональда Голдмана подали против Симпсона гражданский иск. По итогам процесса Симпсона признали виновным и обязали выплатить обеим семьям штраф на общую сумму $33,5 млн. В итоге семьям Браун и Голдмана удалось получить лишь часть этой суммы.

В 2008 году суд Лас-Вегаса приговорил Симпсона к 33 годам тюрьмы за вооруженное ограбление и похищение людей. В 2017 году он был помилован и вышел на свободу.