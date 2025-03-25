Один из главных исполнительных директоров Samsung Electronics Хан Чон Хи скончался на 64-м году жизни, сообщает AP со ссылкой на компанию.

Хан Чон Хи умер в больнице после остановки сердца. Представители компании выразили соболезнования его семье и близким.

Хан начал свою карьеру в Samsung в 1988 году, он курировал сегмент потребительской электроники и мобильных устройств. За время работы Хана Чон Хи южнокорейская компания стала ведущим мировым производителем телевизоров. Два года назад он был назначен заместителем председателя правления и генеральным директором Samsung Electronics.

После смерти Хана главой компании станет другой исполнительный директор Джун Ен Хен, он отвечает за полупроводниковый бизнес.