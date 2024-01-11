Скончался один из разработчиков российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий. Об этом сообщил RTVI главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Умер главный создатель вакцины «Спутник-V», мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий», — сообщил Альтштейн.

Вирусолог не уточнил причину смерти Народицкого. Ученому было 82 года.

Народицкий был «отцом-основателем» векторной платформы аденовируса человека, на основе которой создана вакцина «Спутник-V», отмечал его ученик, ныне замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

«В России работа с аденовирусами, с векторами на основе аденовирусов началась еще в 80-х. Эта технология развивалась в России постепенно. Наш учитель Борис Савельевич Народицкий еще тогда начал всем этим заниматься, и у него было много учеников», — рассказывала Forbes заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов Центра Гамалеи Инна Должикова.

Сам Народицкий, комментируя создание «Спутника-V», отмечал, что он и его коллеги «прошли весь путь фактически на Эболе». «В 2015 году мы зарегистрировали вакцину против Эболы, один из компонентов которой — аденовирусный вектор — был использован. <…> У нас был уже опыт», — сказал ученый.

Борис Народицкий — доктор биологических наук, профессор. В конце 1970-х стал сотрудником Института вирусологии им. Д. И. Ивановского. С 2002 года работал в Центре им. Гамалеи, где был главным научным сотрудником и руководителем отдела генетики и молекулярной биологии бактерий. С 2004 по 2017 год занимал должность замдиректора центра по научной работе, с декабря 2017-го — замдиректора по научной работе Института вирусологии им. Д.И.Ивановского (подразделение Центра им. Гамалеи). Народицкий написал более 200 научных трудов, имеет более 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Подготовил доктора и 17 кандидатов наук. Награжден орденом Почета, медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением». Лауреат премии Совета Министров СССР.

В марте 2023 года СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник-V» Андрея Ботикова. По информации РИА Новости, ученого в его квартире задушил 29-летний мужчина во время бытовой ссоры. Источник RTVI в правоохранительных органах рассказал, что обвиняемый вступил с Ботиковым в конфликт «на почве вида и количества оказываемых услуг интимного характера».