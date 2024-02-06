Один из основоположников российской школы клинической фармакологии, академик РАН, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Сеченовского университета.

По данным Mash, тело фармаколога нашли утром 5 февраля в квартире на Таганке без признаков насильственной смерти.

Кукес впервые в России предложил изучать комплексные вопросы клинической фармакологии, в том числе исследовать фармакокинетику, фармакодинамику, взаимодействие и побочное действие лекарственных средств.

По инициативе Кукеса в 1971 году в Сеченовском университете было создано первое в СССР подразделение клинической фармакологии. Спустя 13 лет оно было преобразовано в кафедру клинической фармакологии, которую Кукес возглавлял до 2018 года.

Кукес доказал, что для подбора эффективной и безопасной дозы препарата, прогнозирования его клинического эффекта и риска возможного побочного действия необходимо проводить острый лекарственный тест.

Он также разработал и внедрил методы определения концентрации лекарственных средств в различных биологических средах организма. Последние годы академик посвятил борьбе COVID-19 и продолжал работу по направлению «персонализированная медицина».

Кукес ― автор более 400 научных работ, 17 патентов на изобретение, более ста методических пособий для врачей и студентов. Академик награжден орденом Почета, медалью «За трудовую доблесть», отмечен Государственной премией СССР и премией правительства России в области науки и техники.