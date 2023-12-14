Один из основателей цветного телевидения в Советском Союзе Абрам Шендерович скончался в Москве на 97-м году жизни, передает РЕН ТВ со ссылкой на его адвоката Константина Андреева.

Телеграм-канал «112» утверждает, что рано утром 14 декабря пенсионеру вызвали скорую помощь, но прибывшие в его квартиру медики лишь констатировали смерть. По данным канала, Шендерович отвечал за телевидение в кабинете председателя президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева.

В открытом доступе биографических сведений о Шендеровиче нет, но в интернете опубликованы мемуары Абрама Мовшевича Шендеровича, родившегося в Слуцке 23 марта 1927 года. В 1950 году он окончил Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) по специальности «радиолокация».

В 1960-х годах Абрам Шендерович опубликовал книгу «Усилители сигналов звукового сопровождения в телевизионном приемнике: научно-популярное издание», в 1970 году — «Прием и воспроизведение цветного изображения в телевизионном приемнике», а в 1983 году стал соавтором пособия «Передача сигналов телевидения по РРЛ».