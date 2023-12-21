Умер один из пострадавших в результате падения глыбы льда с крыши военкомата в подмосковных Люберцах, сообщило Главное следственное управление (ГСУ) СК по Московской области. По данным телеграм-каналов «112», Mash и Shot, речь идет о 34-летнем Федоре Кузьмине.

По информации телеграм-каналов, Кузьмин умер в больнице утром 21 декабря. По словам источника Shot, он скончался в реанимации, «не приходя в себя».

Как пишут Shot и Mash, у мужчины зафиксировали перелом позвоночника в области поясницы, разрыв печени, проткнутое легкое и переломы ребер.

В военкомат Кульмин пришел, чтобы встать на учет по месту регистрации. В очереди с ним была жена, которая также пострадала — у нее трещина в позвоночнике. У пары четверо детей, им 4, 7, 14 и 16 лет, отмечает Mash.

Shot добавил, что Кузьмин занимал должность замгендиректора подмосковной компании «ОКБ Металл цех», которая занимается производством лестниц.

«По факту халатности, а также причинения смерти по неосторожности следователем следственного отдела по г. Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ и ч. 2 ст. 109 УК РФ)», — сказано в сообщении ГСУ СК по Московской области.

Глыба льда упала с крыши на людей в очереди у входа в люберецкий военкомат в среду, 20 декабря. В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы. По данным РБК, состояние одного из пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще один находится в тяжелом состоянии. Третий пострадавший отказался от госпитализации после осмотра в больнице.

Прокуратура Московской области сообщила о начале проверки по факту произошедшего. Ведомство намерено дать оценку в том числе «качеству и своевременности уборки крыши здания от снега и наледи».