Бывший игрок NBA и совладелец «Милуоки Бакс» Джуниор Бриджмен скончался на 72-м году жизни. Об этом говорится на сайте NBA.

Бриджмен ушел из жизни во вторник, 11 марта. AP пишет, что ему потребовалась неотложная медицинская помощь в отеле в Луисвилле во время благотворительного мероприятия.

«Я опустошен известием о внезапной кончине Джуниора Бриджмена. <…> Он был преданным членом семьи NBA в течение 50 лет — в последнее время как миноритарный владелец «Милуоки», — заявил комиссар NBA Адам Сильвер.

В «Лос-Анджелес Лейкерс» Бриджмена выбрали на драфте NBA 1975 года под общим восьмым номером. После этого он принимал участие в одном из знаковых обменов в истории NBA, который привел будущего члена Зала славы Карима Абдул-Джаббара в «Лейкерс».

Бриджмен в лиге провел 12 сезонов за «Милуоки» и «Лос-Анджелес Клипперс». С 711 матчами он занимает третье место в истории «Бакс», уступая только Яннису Адетокунбо и Крису Миддлтону. В 1988 году его номер «2» был выведен из обращения «Милуоки» .

После завершения баскетбольной карьеры Бриджмен стал успешным бизнесменом: купил более 450 франшиз ресторанов быстрого питания, в том числе Wendy’s, Chili’s и Pizza Hut. В 2016 году он стал владельцем компании по розливу Coca-Cola и продал почти половину своих ресторанных активов.

В 2024 году Бриджмен завладел 10% акций «Милуоки». В том же году Forbes оценил его состояние в $1,4 млрд. Бриджмен — один из четырех миллиардеров среди бывших и действующих баскетболистов наряду с Майклом Джорданом, Мэджиком Джонсоном и Леброном Джеймсом.