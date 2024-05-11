Основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс умер 10 мая в возрасте 86 лет в Нью-Йорке, сообщил учрежденный его женой фонд. Саймонса называли «одним из самых успешных инвесторов всех времен», а его фонд — «машиной по зарабатываю денег».

«С большой грустью Фонд Саймонса объявляет о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса 10 мая 2024 года в возрасте 86 лет в Нью-Йорке. Джим (как он предпочитал, чтобы его называли) был удостоенным наград математиком, легендой количественного инвестирования, а также вдохновенным и щедрым филантропом», — говорится в сообщении.

У Джима Саймонса остались жена трое детей, пятеро внуков, правнук и «бесчисленные коллеги, друзья и семья, которые с любовью вспоминают его искреннюю любознательность и сообразительность».

«Самый успешный инвестор всех времен»

Джеймс (более известный как Джим) Саймонс родился в 1938 году в штате Массачусетс в США, но есть у него и российские корни — в Санкт-Петербурге родился его дальний родственник, математик и создатель «теории множеств» Георг Кантор. В 20 лет Саймонс получил степень бакалавра в технологическом университете Массачусетса, где изучал математику, дифференциальную геометрию и математический анализ. После окончания университета он защитил докторскую степень по математике, выбрав для диссертации область дифференциальной геометрии. Затем Саймонс пошел преподавать в Массачусетский технологический институт, где когда-то учился, а после — читал лекции в Гарварде.

С «биржевой игрой» Саймонс впервые познакомился еще во время учебы в Массачусетсе. В 1959 году он получил от родителей жены $5 тыс в качестве свадебного подарка. После этого математик отправился в брокерскую контору банка Merrill Lynch и на все деньги приобрел акции United Fruit Company, которая была ведущим экспортером фруктов в США и Европу, и химической компании Celanese Corporation. Курс акций этих компаний не рос — тогда Саймонс решил купить фьючерс на соевые бобы. Аналитики Merrill Lynch предсказывали повышение цен на них с $2,5 до $3. Вскоре цена действительно начала расти. Один из товарищей посоветовал Саймонсу зафиксировать прибыль, но тот не послушал и с трудом смог вернуть вложенные деньги, когда цена на соевые бобы начала снижаться. После этого Саймонс перестал играть на бирже, но стал думать о том, как можно заработать на ней деньги.

В 1964 году, чтобы поправить материальное положение, Саймонс согласился работать в Институте оборонного анализа — он дешифровал секретные коды для военных во время войны во Вьетнаме. Позже он покинул эту должность и вернулся к научной карьере, возглавив математический факультет в Университете Стоуни-Брук в Нью-Йорке, которым руководил десять лет.

«Мы нанимаем в фонд тех, кто отлично разбирается в науке»

Вновь покинул стены университета Саймонс в 1978 году — тогда он основал хедж-фонд Monemetrics, который позже был переименован в Renaissance Technologies. Он специализируется на торговле при помощи математических и статистических методов, которые не раскрываются. Из почти 300 сотрудников Renaissance Technologies около 100 имеют докторскую степень по математике, физике или статистике. По словам Саймонса, фирма «не нанимает людей из бизнес-школ и с Уолл-стрит, она нанимает тех, кто отлично разбирается в науке».

Самый прибыльный фонд Renaissance Technologies — Medallion — приносил более 40% в год с 1988 года по 2023 год. С 1993 года он открыт только для 300 сотрудников, работающих в компании Саймонса. Средний размер счета сотрудника компании в фонде — $50 млн. Внешние инвесторы могли вложиться в другие портфели. Журналист Грегори Цукерман в своей книге «Человек, который разгадал рынок» писал, что этот фонд с 1988 по лето 2019 годы всего заработал $100 млрд. Его среднегодовая доходность составляла около 39%. После этого СМИ назвали Саймонса «одним из самых успешных инвесторов всех времен».

Помимо инвестирования Саймонс занимался благотворительностью. В 1994 году он вместе с женой создал «Фонд Саймонса», который занимается поддержкой научных исследований в области математики и фундаментальных наук. Работа организации привела к прорывам в понимании аутизма, происхождения Вселенной, клеточной биологии и вычислительной техники.