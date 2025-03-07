У режиссера-документалиста и одного из создателей программы «Человек и закон» Вахтанга Микеладзе, который скончался 6 марта, были проблемы со здоровьем. Об этом рассказала RTVI Екатерина Пронько, генеральный директор кинокомпании «Синтез-Интегра» Екатерина Пронько рассказала RTVI, что

«Возраст, естественно — 87 лет. Он болел, точной причины я не знаю», — отметила она.

По словам Пронько, тело Микеладзе должны будут забрать 10 марта и дату прощания, скорее всего, назначат в понедельник или вторник.

О том, что Микеладзе умер 6 марта сообщили телеканалу «Россия-Культура» его близкие.

В компании «Синтез-интегра» отметили, что за 53 года работы в кино Микеладзе принял участие в создании 2500 фильмов и получил более 500 наград, премий и призов. В сотрудничестве с кинокомпанией он создал фильмы «Умереть в Сталинграде», «Эрмитаж. Пульс жизни», «Кровавые листья сакуры», «Дорога Игоря Найвальта», а также цикл «Бессмертный полк» по заказу телеканала «Звезда».

«Вахтанг Евгеньевич говорил: кино надо делать с открытым сердцем. Мы учились у него стойкости и умению работать и делать кино с Большой буквы!» — говорится в сообщении компании.

Вахтанг Микеладзе родился в 1937 году в доме номер три на улице Грановского, где в разные годы жили Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов и Лазарь Каганович. Как близкого родственника репрессированного первого секретаря Закавказского комитета КП ЗСФСР будущего режиссера вместе с семьей выслали в Южный Казахстан.

В 14 лет Микеладзе был арестован и приговорен к пожизненному заключению. За его освобождение ходатайствовал композитор Дмитрий Шостакович. После политической реабилитации Микеладзе поступил во ВГИК на курс режиссера Романа Кармена. Его дипломная работа «Омоло» была запрещена к демонстрации как антисоветская.

В 1988 году основал студию «Эко-фильм» в Москве. С 1995 года работал в компании РТС и принимал участие в перезапуске программы «Человек и закон». В 1997 году Микаледзе приступил к работе над циклом «Документальный детектив», за который был удостоен премии ФСБ в номинации «Телевизионные и радиопрограммы».

Одной из своих главных работ сам режиссер считал документальную картину «Умереть в Сталинграде» 2013 года, получившую награды как лучший документальный фильм и специальный приз жюри за лучшую режиссуру на международном кинофестивале «Волоколамский рубеж».