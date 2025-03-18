Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике японец Акинори Накаяма скончался в возрасте 82 лет, сообщается на сайте Ассоциации гимнастики Японии.

«9 марта 2025 года в возрасте 82 лет скончался Акинори Накаяма, призер Олимпийских игр 1968 года в Мексике и Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене», — говорится в сообщении.

По данным агентства Kyodo, Накаяма умер от рака желудка 9 марта, на его похоронах присутствовали близкие родственники.

Накаяма дебютировал на Олимпийских играх 1968 года в Мехико. Он завоевал четыре золотые медали (кольца, брусья, перекладина, командное многоборье). На Играх-1972 в Мюнхене (кольца, команда). Также на его счету еще два серебра и две бронзы на Играх.

В 2005 году Накаяма включили во Всемирный зал славы гимнастики. Также его именем назван один из элементов в упражнениях на кольцах — маневр раскачивания «Накаяма».