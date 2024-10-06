На 79-м году жизни умер российский и советский кардиохирург Ренат Акчурин, сообщил Минздрав. Акчурин возглавлял бригаду хирургов, которая в ноябре 1996 года провела операцию на сердце первому президенту России Борису Ельцину.

В Минздраве Акчурина назвали «всемирно признанным авторитетом в области сердечно-сосудистой хирургии». Акчурин создал в России такие направления хирургии сердца и сосудов, как кардиомикрососудистая и гибридная кардиохирургии.

«Его глубокие знания, огромный опыт и непоколебимый авторитет сделали его одним из самых уважаемых специалистов в своей области», — подчеркнули в ведомстве.

Ренат Акчурин родился 2 апреля 1946 года в городе Андижане Узбекской ССР. В 1964 году он поступил в Андижанский медицинский институт, а в 1968 году перевелся в 1-й Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова (сейчас — Сеченовский университет).

Университет Акчурин окончил в 1971 году, после чего начал работать участковым врачом-терапевтом. Затем занимал должности врача-травматолога и хирурга в больницах Москвы и Московской области.

С 1984 года Акчурин стал специализироваться на кардиохирургии. В 1985-м был назначен руководителем отдела сердечно-сосудистой хирургии НИИ клинической кардиологии им. академика А. Л. Мясникова, а в 2009 году замгендиректора по хирургии НМИЦ кардиологии им. Чазова (НИИ им. Мясникова — подразделение НМИЦ им. Чазова).

Операцию на открытом сердце Бориса Ельцина Акчурин с бригадой хирургов провел в ноябре 1996 года. Это произошло после того, как в июне того же года — за несколько дней до второго тура президентских выборов — у первого президента России случился инфаркт.

Акчурин вспоминал, что накануне операции подстригся.

«Утром прихожу, и Борис Николаевич [Ельцин], который привык меня видеть с отросшей шевелюрой, глянул на меня и говорит: «О! Что это вы?». Я говорю: «Готовлюсь, Борис Николаевич». Весь консилиум захохотал: шутили, что я готовлюсь к тюрьме. Мы посмеялись и на этом расстались», — рассказывал хирург.

По словам Акчурина, он не уточнил у Ельцина, готов ли тот к операции, потому что врачи уже все ему рассказали. «И не хотелось это все накалять. Я просто уехал в клинику чуть пораньше, и к приезду Бориса Николаевича мы уже все были готовы включиться в операцию», — говорил он.

Основной этап операции длился 56 минут. Первое, что попросил Ельцин, когда пришел в сознание, — пригласить своего помощника Виктора Черномырдина.

«Он услышал помощника, увидел его и сказал: «Давай». Потом я понял, что значит «давай». Позвали Черномырдина, который приехал и сдал полномочия обратно», — вспоминал Акчурин.

После операции врачи признали, что шансы на положительный исход были 50 на 50.