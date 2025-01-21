В Париже умер французский оскароносный режиссер Бертран Блие, снявший фильмы «Вальсирующие» и «Приготовьте ваши носовые платки». Об этом сообщает France 24 со ссылкой на сына режиссера Леонара Блие.

По словам семьи Блие, режиссер ушел из жизни «мирно дома в Париже, в окружении жены и детей».

Свои соболезнования в связи со смертью Блие выразила министр культуры Франции Рашида Дати. Она отметила, что с большой печалью узнала о смерти легендарного режиссера.

«Он был гениальным автором диалогов в традициях Превера и Одиара. <…> Бертран Блие был выдающимся режиссером-нонконформистом, безумным любителем свободы творчества», — написала она в соцсети X.

Кинематографист родился 14 марта 1939 года в парижском пригороде Булонь-Бийанкур в семье известного актера Бернара Блие.

Он начал свою карьеру в кино в 1963-м с документальной картины “Гитлер? Не знаю”, затем последовали ленты «Гримаса» (1966) и «Если бы я был шпионом» (1967).

В 1974 году Блие получил известность как постановщик криминальной драмы «Вальсирующие», в которой главные роли исполнили Жерар Депардье, Миу-Миу и Патрик Девэр. После этого он снял комедию «Покой» и драмеди «Приготовьте ваши носовые платки» (1977), которая принесла ему награду «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В последующие годы Блие снял такие фильмы, как «Холодные закуски», «Отчим», «Наша история», «Вечернее платье» и «Слишком красивая для тебя». Его последней работой стала комедия 2019 года «Исключительный кортеж».

За свою жизнь Блие выступил сценаристом 24 картин и снял порядка 20 фильмов.