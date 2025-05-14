Умер создатель одного из известнейших российских брендов «У Палыча» Андрей Сульдин, сообщает 63.ru со ссылкой на журналистку Марию Рудой. Позже информацию подтвердили представители торговой марки.

«Сообщают, что ушел из жизни Андрей Павлович Сульдин. Знаменитый „Палыч“, легенда Самары», — сказала Рудой.

История торговой марки «Палыча» началась с открытия Сульдиным кафе в 1991 году, которое переросло в ресторан, а ресторанный бизнес — в торговлю пельменями на вынос. Свое название бренд получил по отчеству его основателя.

К 1995 году было запущено производство пельменей, торты от «Палыча» начали выпускаться через два года.

Согласно информации с сайта компании, «Палыч» сейчас производит 1450 видов продукции, которые продаются в Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Южном федеральных округах. В 2022 году торговая марка компания стала победителем конкурса «Достояние губернии» (16+) в категории «Товары народного потребления».

По данным 63.ru, сам Сульдин в последние годы уже не являлся хозяином торговой марки, названной в его же честь. Депутат Госдумы Михаил Матвеев говорил, что бизнес у основателя компании «отжали».