Заслуженный военный летчик, один из основателей пилотажной группы «Соколы России» Александр Харчевский умер на 75-м году жизни, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Артамонов назвал Харчевского «человеком-легендой, который всю жизнь прожил на предельных режимах».

«Он родился в День Победы, 9 мая 1950 года. И, кажется, побеждал всегда. Любой самолет, любую фигуру высшего пилотажа, любого противника. На международных соревнованиях Александр Николаевич провел больше 50-ти учебных воздушных боев с иностранными военными летчиками и из каждого вышел победителем», — написал глава региона.

Александр Харчевский родился в городе Жашкове в Черкасской области Украины. Он окончил Харьковское высшее авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию имени Гагарина.

С 1972 по 1978 годы Харчевский служил в авиационных частях Группы советских войск в Германии, затем был переведен в Липецкий авиацентр, где до 1986 года проходил службу в должностях командира звена, командира эскадрильи и командира полка.

В 2000 году Харчевский пилотировал истребитель Су-27 из Краснодара в Грозный и обратно вместе с тогда еще исполняющим обязанности президента Владимиром Путиным.

В 2006 году он возглавил «Соколы России», которые демонстрируют элементы ближнего меневренного воздушного боя на военных самолетах, в том числе на Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Игорь Артамонов отмечает, что сейчас это единственная пилотажная группа, которая показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте на боевых самолетах.

«Каждый, кто хоть раз был на авиашоу и видел высший пилотаж Харчевского, наверняка задумывался: «А могут ли самолеты вообще так летать?». А когда понимали, что человек выкручивает фигуры высшего пилотажа на седьмом десятке лет, улыбаясь перегрузкам…» — написал Артамонов своем телеграм-канале.

В 2012 году Харчевского назначили главой учебно-научного центра ВВС в академии имени Жуковского и Гагарина в Воронеже, а позже — начальником 4-го Центра боевого применения и переучивания летного состава (Липецкий авиацентр). На международных соревнованиях он провел более 50 учебных воздушных боев с пилотами США, ЮАР и Франции.

В 2015 году Харчевский ушел из военной авиации по достижению предельного возраста для военной службы. В 2016-м он начал работать на Иркутском авиационном заводе.