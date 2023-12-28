Французский и европейский политик, бывший председатель Европейской комиссии Жак Делор, сыгравший ключевую роль в создании евро, скончался во Франции в возрасте 98 лет. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на его дочь, мэра Лилля Мартину Обри.

По словам Обри, Делор умер во сне в своем доме в Париже.

С 1981 по 1984 год Делор занимал пост министра экономики и финансов в правительстве Пьера Моруа. В 1985 году он возглавил Европейскую комиссию.

В должности главы Еврокомиссии Делор пробыл 10 лет — до 1995 года. С его именем связывают новый этап европейской интеграции; в частности, план Делора позволил приступить к введению единой европейской валюты (в связи с этим его называют «отцом евро»).

В 1995 году Делор отказался баллотироваться на пост президента Франции, несмотря на то, что опросы показывали его большую популярность. Позже он объяснял это решение «слишком сильным стремлением к независимости».

Соболезнования в связи со смертью Делора принес президент Франции Эмманюэль Макрон, который в соцсети X назвал бывшего политика «архитектором нашей Европы».

Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Делора «провидцем, который сделал нашу Европу сильнее».