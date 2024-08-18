Советский и российский актер кино и дубляжа Борис Быстров умер в возрасте 79 лет. Об этом 18 августа сообщил телеграм-канал «Кинопоиск Индустрия» со ссылкой на жену актера Ирину Савину.

Причина смерти Быстрова в сообщении не называется. У него остались жена Ирина Савина и двое детей от разных браков — дочь Екатерина Кмит и сын Николай Быстров.

Борис Быстров родился 12 февраля 1945 года в Москве. В 1966 году окончил Школу-студию МХАТ. В том же году снялся в своей первой киноработе, которая принесла ему большую популярность — он сыграл Алладина в фильме-сказке «Волшебная лампа Алладина».

Впоследствии Быстров был актером Московского драматического театра имени К.С. Станиславского и «Ленкома», с 1968 года — театра имени М.Н. Ермоловой.

В разные годы Быстров появлялся в картинах «Удар! Еще удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и других.

С 1970-х годов Быстров работал актером дубляжа мультфильмов, зарубежных фильмов, сериалов и компьютерных игр. Он озвучивал Марлона Брандо во всех отечественных релизах. Его голосом говорят Гомер Симпсон из «Симпсонов», робот Бендер из «Футурамы» и другие мужские персонажи этих мультсериалов.

Также Быстров известен по озвучке императора Палпатина в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс», Альфреда в трилогии о Бэтмене Кристофера Нолана и других персонажей популярных фильмов и сериалов.

В 2001 году Быстрову было присвоено звание Народного артиста России.

В декабре 2021 года умер актер дубляжа Андрей Ярославцев, который в числе прочего озвучил профессора Дамблдора в фильме «Гарри Поттер и Узник Азкабана».