На 79-м году жизни скончался патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Софийский Неофит (Симеон Николаев Димитров). Он возглавлял БПЦ с февраля 2013 года, говорится на сайте патриархии.

Неофит умер накануне вечером, 13 марта, в Военно-медицинской академии в Софии из-за полиорганной недостаточности. В ноябре 2023 года патриарх был госпитализирован из-за заболевания легких.

Как поясняет BTV, выборы нового патриарха должны состояться не позднее, чем через четыре месяца. Священный синод временно возглавит старший митрополит.

Президент Болгарии Румен Радев прокомментировал смерть патриарха в Facebook* и назвал ее огромной утратой.

«Своим самоотверженным духовным служением богу и православию патриарх Неофит показал себя как сторонник болгарского народа и нашей страны», — написал он.

Симеон Николаев Димитров в 1977 году был возведен в сан архимандрита, а в 1985 стал епископом Левкийским, вторым викарием Софийской митрополии. В 1989 году его назначили ректором Софийской духовной академии, а после преобразования академии в богословский факультет Софийского университета — его первым деканом. В 1992 года Неофит становится главным секретарем Священного синода БПЦ и председателем церковного настоятельства при патриаршем Александро-Невском соборе.

В 1994 году его утверждают митрополитом Доростольским и Червенским с кафедрой в Русе, в 2001 году Неофит стал митрополитом Русенским. С октября 2009 года по январь 2010-го Неофит временно управлял Доростольской епархией. На пост патриарха БПЦ и митрополита Софийского его избрали в феврале 2013 года.

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