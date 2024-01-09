Российский писатель, переводчик, первый лауреат премии «Русский Букер» Марк Харитонов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщил 8 января в фейсбуке (принадлежит Meta*) его сын Алексей Харитонов.

«Сегодня умер отец. Я не знаю, что сказать, кроме того, что он останется с нами. В нашей памяти, в своих книгах, в своих стихах», ― говорится в посте.

По данным Shot, дочь писателя обнаружила тело Харитонова в его квартире. Предварительной причиной смерти телеграм-канал называет острую сердечно-сосудистую недостаточность.

Марк Харитонов родился в 1937 году в Житомире. В 1960 году окончил Московский педагогический институт им. Ленина, затем работал учителем, ответственным секретарем в газете, редактором в издательстве.

Харитонов — автор повестей «Прохор Меньшутин», «Провинциальная философия», романов «Два Ивана», «Возвращение ниоткуда», «Проект Одиночество», сборников эссе «Способ существования», «Стенография конца века», «Стенография начала века», рассказов и книг для детей. Писатель также переводил с немецкого Томаса Манна, Стефана Цвейга, Франца Кафку, Германа Гессе и других классиков.

В 1992 году Харитонов стал первым обладателем премии «Русский Букер» за роман «Линия судьбы, или Сундучок Милашевича». Литератор был членом Союза писателей России и русского ПЕН-клуба.

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