Первый темнокожий депутат России Жан-Грегуар Захари Сагбо умер в возрасте 65 лет в конце декабря. Об этом в соцсетях сообщил действующий депутат думы Конаковского муниципального округа Сергей Тамарин, который работал с мужчиной.

«Жан-Грегуар был человеком удивительной судьбы, избирался депутатом, трудился и для жителей Новозавидовского, для Конаковского района, который стал Родиной и для его детей. Мне посчастливилось работать с ним!», — написал он.

Как пишет телеграм-канал Mash, по предварительным данным, причиной смерти Сагбо стал инсульт.

Жан Гренуар Сагбо родился в 1959 году в Бенине. Он получил образование в Московском кооперативном институте. В 1989 году мужчина переехал в Конаковский район Тверской области, на родину своей супруги.

После развала Советского Союза Сагбо занялся бизнесом. В 2010 году его избрали в совет депутатов поселка Новозавидовский, а в 2015 году он стал депутатом районного Собрания. В последние годы мужчина был председателем местного СНТ.

За активную общественную и политическую деятельность Жана называли русским Бараком Обамой, но сам он такое сравнение не любил.

Сагбо был женат, имел двоих детей.