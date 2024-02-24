Умер председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев, сообщается на сайте суда. Ему было 80 лет.

«Вячеслав Михайлович Лебедев навсегда останется в памяти его друзей и коллег как выдающийся государственный деятель. Коллектив Верховного Суда Российской Федерации выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича Лебедева», — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда.

«Ведомости» со ссылкой на ВС передают, что обязанности председателя суда временно исполняет первый заместитель Петр Серков.

Источник «Коммерсанта» в Верховном суде сообщил, что причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь. По данным «Коммерсанта», речь идет об онкологическом заболевании.

«Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня», — сказал собеседник газеты.

В последние дни Лебедев находился в больнице, сообщил телеграм-канал «112».

«Ночью Лебедеву резко стало хуже, врачам оставалось лишь констатировать смерть», — пишет Mash.

Источники портала «Провинция.ру» утверждают, что Лебедев умер 23 февраля в 23:45.

Как отмечает Shot, последнее публичное появления Лебедева было 6 февраля. Тогда он принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, во время которой доложил главе государства о проработке новых законопроектов.

Вячеслав Лебедев — судья, юрист, ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор. Он родился в Москве 14 августа 1943 года. В 1968 году окончил юридический факультет МГУ. С 1970 года работал судьей. В 1986-1989 годах возглавлял Московский городской суд, в 1989-1991 годах — Верховный суд РСФСР. С 26 декабря 1991 года занимал пост председателя Верховного суда России.

В 1999 году по представлению первого президента Бориса Ельцина Лебедева назначили председателем Верховного суда на неограниченный срок, напоминает «Коммерсантъ». Однако в 2001 году были приняты поправки, согласно которым полномочия председателя ВС ограничивались шестью годами.

Лебедев — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженный юрист России, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.