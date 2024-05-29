Канадско-американский кинопродюсер Альберт Радди скончался на 95-м году жизни, передают Associated Press и Deadline со ссылкой на представителя семьи. По данным изданий, он умер в Медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете после «непродолжительной болезни».

Associated Press со ссылкой на представителя семьи Радди, пишет, что среди его последних слов была фраза: «Игра окончена, но мы выиграли игру».

«Один из последних могикан, создавших великолепные фильмы, которые до сих пор влияют и вдохновляют. От скромного начала до высочайших голливудских наград. Это было невероятное путешествие», — сказал Deadline режиссер Декстер Флетчер.

Альберт Радди родился в Монреале в 1930 году. Когда его семья переехала в Нью-Йорк Радди начал изучать химические технологии, а затем архитектуру. Спустя некоторое время начал работать на телевидении.

Радди является одним из девяти продюсеров, которые получили два или более «Оскара» за лучший фильм. Первую статуэтку он получил в 1973 году за фильм «Крестный отец», а вторую — в 2005-м за «Малышку на миллион».

Также Радди продюсировал сериалы «Предложение», «Крутой Уокер», фильмы «Смертельная охота», «Костолом», «Китайский городовой», «Медовый месяц Камиллы», «Самый длинный ярд». В 2021 году вышла последняя картина, над которой работал Радди, — «Мужские слезы» Клинта Иствуда.

В 2022 году вышел мини-сериал «Предложение» о съемках фильма «Крестный отец». Альберта Радди в картине сыграл Майлз Теллер.

Первой супругой Радди была Франсуаза Визенберг. В 1981 году продюсер женился Ванде МакДэниэл, которая была на 23 года младше его и являлась одной из лучших сотрудниц дома моды Armani. У них родились сын и дочь.