Потомок княжеских родов Трубецких и Голицыных Александр Трубецкой умер на 79-м году жизни. Об этом вечером 30 июля написал в телеграм-канале глава совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Причина смерти не указана.

«Сегодня отошел ко Господу князь Александр Александрович Трубецкой (1947—2025). Русский патриот и монархист. Представитель одной из древнейших аристократических фамилий. Простой в общении, душевный человек», — говорится в сообщении Малофеева.

По его словам, князь Трубецкой, несмотря на то, что родился в Париже, всю жизнь стремился на Родину.

«И упокоился на русской земле. Александр Александрович часто рассказывал, как во французском окружении родители говорили с ним только по-русски, внушая мысль: «Несмотря на то что мы живем не в России, мы — русские». Эту же мысль он передал своим детям», — подчеркнул Малофеев.

Он также отметил, что деятельность Трубецкого была направлена на сохранение русской исторической памяти, укрепление традиций и сплочение эмиграции вокруг идеи православной России.

Смерть князя Малофеев назвал большой утратой для всех друзей и близких.

Александр Трубецкой родился в 1947 году в Париже. Он был потомком знаменитого русского дворянского рода Трубецких-Голицыных, который оказался в эмиграции после Гражданской войны. Его дед Евгений Трубецкой был историком философии, принимал участие в Гражданской войне. Также князь Трубецкой — внучатый племянник философа и ректора Московского императорского университета Сергея Трубецкого.

Александр Трубецкой активно участвовал в работе общественных организаций, носил звание почетного профессора МГУ. Он также возглавлял ассоциацию «Франко-российский альянс», поддерживал воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви за границей.

24 июля князь был госпитализирован из-за проблем с дыханием, которые возникли в результате перенесенной пневмонии. SHOT тогда писал, что состояние Трубецкого удалось стабилизировать.