Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, который получил осколочные в результате удара дрона ВСУ в Запорожской области, скончался. Об этом сообщил Владимир Соловьев в эфире с представителем МИД Марией Захаровой.

«Скончался наш коллега по дороге в Джанкой, в шесть утра. Максудов скончался от полученных ранений», — сказал Соловьев.

По словам телеведущего, журналист накануне получил тяжелые ранения под Мирным.

По данным пресс-службы Следственного комитета России, Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов в Запорожской области. В ведомстве говорили, что Максудову была оказана медицинская помощь и «жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает».

Как отметили Минобороны, во время атаки дрона журналисты готовили «материал об обстрелах в Запорожской области». Также при ударе беспилотника в группе журналистов находился фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал.

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в телеграм-канале, что с глубокой скорбью воспринял известие о гибели Максудова.

«Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой», — сказал глава региона.

На сайте ВГТРК говорится, что Максудов начал работать в печатном издании, но «вскоре понял, что газетчик — не его призвание, и переквалифицировался в телерепортера». Его карьера на телевидении стартовала в ГТРК «Сочи», где работал корреспондентом-журналистом с 2005 по 2007 год.

Максудов четыре года проработал собкорром «Нового Телевидения Кубани»: в Сочи (2007 по 2009 ), потом в Краснодаре (2009 — 2011) и еще 2 года — в той же должности на «9 канале», как с 2011 стало называться это СМИ. В 2013 — 2018 годах журналист руководил сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр».