В Кабардино-Балкарии на 66-м году жизни умер ректор Северо-Кавказского исламского университета Шарабуттин Чочаев. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Чочаев был «настоящим патриотом своей Родины, много делал для людей, занимался благотворительностью, поддерживал просветительские проекты».

«Шарабуттин Юсупович с большой самоотдачей занимался развитием исламского образования, будучи мудрым наставником и педагогом, воспитал немало достойных учеников», — написал Коков.

Глава КБР также выразил соболезнования семье, близким и студентам Шарабуттина Чочаева.

«Память об этом большом человеке всегда будет жить в наших сердцах, а его глубокая добропорядочность, человеколюбие и милосердное отношение к ближним будут примером для всех нас», — заключил он.

Шарабуттин Чочаев с 1990 по 1992 год возглавлял Духовное управление мусульман (ДУМ) КБР, был заместителем председателя ДУМ, с 1998 года руководил работой исламского института при ДУМ КБР, с 2007 года — ректор Северо-Кавказского исламского университета имени имама Абу Ханифы.

Чочаев награжден афганской медалью «Воин-интернационалист», египетской медалью «За возрождение ислама», медалью «За заслуги перед Родиной и Отечеством» Российского союза ветеранов Афганистана, медалью «За духовное единение» Совета муфтиев России, медалью «За утверждение духовных ценностей» Координационного центра мусульман Северного Кавказа.