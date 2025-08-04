В Грузии на 93-м году жизни умер народный артист СССР, режиссер Эльдар Шенгелая, сообщил фонд Нато Вачнадзе в Facebook*.

«С сожалением сообщаем, что скончался Эльдар Шенгелая», — говорится в сообщении.

Эльдар Шенгелая родился 26 января 1933 года в Тифлисе (сейчас Тбилиси). Он окончил peжиcсеpcкий факультет ВГИКа и в 1958—1960 годах работал режиссером киностудии «Мосфильм», с 1960 года — в киностудии «Грузия-фильм».

Кроме того, с 1975 по 1980 годы Шенгелая руководил режиссерской мастерской в Тбилисском государственном театральном институте им. Шота Руставели (ныне Грузинский государственный университет театра и кинематографии им. Шота Руставели).

В 1988 году получил звание Народный артист СССР. Шенгелая также является лауреатом Государственной премии СССР и Государственной премии Грузии имени Шота Руставели. Он также был почетным гражданином Тбилиси.

Среди его фильмов — «Необыкновенная выставка», «Чудаки», «Мачеха Саманишвили», «Голубые горы, или Неправдоподобная история».

Шенгелая несколько раз ибирался в грузинский парламент: в 1992, 1995, 1999 и 2004 годах.

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