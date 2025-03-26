Кинорежиссер и сценарист Андрей Ермаш умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. Официальная причина смерти пока неизвестна.

«25 марта 2025 года на 69-м году ушел из жизни наш друг и коллега, член Союза кинематографистов России, режиссер игрового кино Андрей Филиппович Ермаш», — говорится в сообщении.

Гильдия режиссеров выразила соболезнования родным и близким покойного.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, Ермаш скончался во вторник днем, 25 марта, в своей квартире в Гранатовом переулке в Москве.

«Мужчине внезапно стало плохо, его сестра вызвала скорую помощь, но врачи не смогли спасти его», — пишет «МК».

Ермаш родился 5 марта 1957 года в семье председателя Госкино СССР Филиппа Ермаша. В 1979 году он окончил режиссерский факультет Всесоюзного института кинематографии (ВГИК) в мастерской Игоря Таланкина. С 1983 году стал режиссером киностудии «Мосфильм». Он выступил режиссером таких игровых фильмов как «Возвращение доктора» (киноальманах «Молодость») и «Лунная радуга».

В 1984 году Ермаш получил специальный приз за лучшую режиссуру среди молодых кинематографистов на международном кинофестивале научно-фантастических фильмов в Мадриде. В 1989 году вступил в гильдию кинорежиссеров России. Последним фильмом в карьере стал «Конец вечности», созданный по мотивам одноименного романа Айзека Азимова.