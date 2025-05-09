На 72-м год жизни скончался режиссер Джеймс Фоули, снявший сиквелы фильма «Пятьдесят оттенков серого» и несколько эпизодов сериала «Карточный домик». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

По словам представителя Фоули, режиссер умер во сне после многолетней борьбы с раком мозга.

Фоули родился в Нью-Йорке в 1953 году, окончил Университет штата Нью-Йорк в Буффало. Продолжил обучение в Университет Южной Калифорнии, где получил степень магистра искусств.

В 1984 году он снял романтическую драму «Бесстрашный», но более заметным стала его следующая работа — фильм «В упор», в котором главные роли исполнили Шон Пенн и Кристофер Уокен.

Фоули также снимал видеоклипы Мадонне, в том числе на песни Live to Tell, Papa Don’t Preach и True Blue, а также комедии 1987 года «Кто эта девчонка?», в которой певица исполнила главную роль.

В 1990-х годах режиссер снял один эпизод сериала «Твин Пикс», «Американцы» с Аль Пачино и Алеком Болдуином и «Страх» с Марком Уолбергом и Риз Уизерспун.

В 2013—2015 годах Фоули снял 12 эпизодов сериала «Карточный домик», а в 2017 и 2018 годах он работал над двумя сиквелами фильма «Пятьдесят оттенков серого».