Режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин умер в возрасте 71 года. Об этом сообщили в петербургской Высшей школе режиссеров и сценаристов, где он читал курс кинорежиссуры.

«Непросто дается понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас», — сказано в сообщении школы.

Заявление было опубликовано в четверг, 24 октября, о причинах смерти в нем не сказано.

Игорь Москвитин родился в Пятигорске в 1953 году. Он окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института культуры и Высшие режиссерские курсы.

Свой путь Москвитин начинал на «Ленфильме» как второй режиссер, отдал работе на киностудии много лет. Как режиссер поставил более 30 фильмов и телевизионных сериалов, в числе которых «Черный ворон», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Литейный», «Дорожный патруль» и многие другие.

Москвитин сотрудничал и с зарубежными киногруппами в качестве первого ассистента и координатора производства на таких картинах, как «Распутин» (производство НВО) и «Анна Каренина» (Айкн Продакшн, США), отметила «Фонтанка».