На 69-м году жизни скончался российский режиссер, актер и кинопродюсер Юрий Мороз, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

РИА Новости со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого уточняет, что Мороз умер ночью 14 июля.

«Он умер сегодня ночью. Да, он болел», — сказал Золотовицкий.

Юрий Мороз родился в 1956 году в Краснодоне (Ворошиловградская область). Он окончил школу-студию МХАТ и режиссерское отделение ВГИКа. В качестве режиссера снял более 20 фильмов и сериалов, был режиссером первых нескольких сезонов «Каменской», телефильма «Плагия и белый бульдог», экранизировал «Братьев Карамазовых», а также работал над третьим сезоном сериала «Содержанки», где снималась его дочь Дарья Мороз.

Мороз был удостоен наградой за лучшую режиссерскую работу на Международном кинофестивале в Валахии (Румыния) «за «Лунатиков».

Первой женой режиссера была актриса театра и кино Марина Левтова, в сентябре 2000 года она погибла от черепно-мозговой травмы. Его дочь актриса театра и кино, кинорежиссер Дарья Мороз.

Второй супругой Мороза стала актриса Виктория Исакова. В 2003 году в возрасте 3 месяцев умерла в их дочь. В 2015 году у пары родилась еще одна девочка.