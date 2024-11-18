Художник Сергей Чесноков-Ладыженский, работы которого хранятся в собраниях Третьяковской галереи и входят в зарубежные коллекции, умер на 71-м году жизни. Об этом сообщила его жена Елена Ржевская.

Чесноков-Ладыженский умер 17 ноября. По словам Ржевской, он «работал за мольбертом до последнего дня».

«Его творческое наследие еще предстоит оценить и осознать. В настоящий момент в галерее современного искусства Bagratuni Art Gallery проходит крупнейшая в его жизни выставка «Многоликий Город». Эта выставка была приурочена к 70-летию художника, а оказалась посмертной», — написала Ржевская в Instagram*.

Она добавила, что «несмотря на все испытания и болезни, вернисаж получился грандиозным и запоминающимся». О дате, месте и времени прощания с художником станет известно позже.

По данным телеграм-канала Shot, тело Чеснокова-Ладыженского нашли 17 ноября у него в квартире. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. С 2019 года он боролся с онкологией, пишет канал.

В октябре в телеграм-канале художника были опубликованы фото, на которых он был в кислородной маске. «А на 5 октября была намечена встреча с дочерьми и многочисленными внучками и внуком, но…», — писал Чесноков-Ладыженский. По какой причине он был тогда госпитализирован, в посте не уточнялось.

Сергей Чесноков-Ладыженский родился в Москве в 1954 году. В 1983 году он окончил художественный факультет Московского технологического института (МТИ), тогда же начал преподавать живопись, рисунок и композицию в московских вузах.

Помимо Третьяковской галереи, его работы были представлены в коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.

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